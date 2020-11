Está online uma visita virtual às Gares Marítimas de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos

No verão de 2019, as Gares Marítimas de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos abriram finalmente ao público. E agora o Porto de Lisboa oferece uma visita guiada online.

Nas Gares Marítimas de Alcântara e Rocha do Conde de Óbidos, projectadas nos anos 40 pelo arquitecto modernista Porfírio Pardal Monteiro, é possível ver bem de perto lindos painéis desenhados por Almada Negreiros. E agora também pode vê-los online, cortesia do Porto de Lisboa, que organiza visitas virtuais e guiadas aos espaços, disponibilizando recursos de texto e áudio. Pode aceder através deste link.

Na Gare Marítima de Alcântara, encontra-se um tríptico com uma ilustração inspirada no romance popular da “nau Catrineta”, uma composição sobre as viagens marítimas na época dos Descobrimentos. Noutro tríptico, Almada eternizou a Lisboa sua contemporânea, com marinheiros, pescadores, varinas, fragatas ou traineiras, o casario de Lisboa e alguns dos seus principais monumentos, como o Castelo de São Jorge, o Aqueduto das Águas Livres ou a Sé Catedral. Há ainda dois painéis isolados que revelam a lenda de D. Fuas Roupinho, salvo no século XII de um abismo pela Virgem da Nazaré, além da cena bucólica “Ó Terra onde Eu Nasci”, uma alegoria ao Portugal rústico.

Na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, os temas dos painéis centram-se nos aspectos da vida do cais, entre saltimbancos e passeios matinais, obras nos estaleiros e despedidas de quem fica e de quem vai. Figuras de composição mais geométrica, onde se encontram representações de típicos lisboetas. Em entrevista ao Diário de Notícias, em 1953, o artista revelava: “Creio não haver antes cumprido melhor, nem feito obra que fosse mais minha”.

