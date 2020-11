Porto de Lisboa lança novo portal e concurso de fotografia

O 133.º aniversário do Porto de Lisboa foi cumprido no passado dia 31 de Outubro, mas as comemorações ainda vão a meio e só terminam no domingo, 8 de Novembro, com uma regata no Tejo. Até lá, há um novo portal para explorar e 200 quilómetros de zona ribeirinha para fotografar até Março do próximo ano. O vencedor verá o seu trabalho ampliado e exposto na Gare Marítima de Alcântara.

As primeiras pedras nas obras de construção do Porto de Lisboa, em Alcântara, foram lançadas a 31 de Outubro de 1887, por El-rei D. Luís I. 133 anos depois, a actual administração assinala a data com várias iniciativas, inclusive com um espaço online renovado, com novas funcionalidades e uma melhor acessibilidade. “O trabalho efectuado consistiu, não só na alteração do layout do portal, agora mais user-friendly e em consonância com as actuais necessidades de quem pesquisa, mas também na agilização e no destaque de conteúdos, sobretudo na área de clientes, com maior procura”, lê-se em comunicado da APL (Administração do Porto de Lisboa).

Além do novo portal, a APL lança também o desafio fotográfico “1 porto, 2 margens, 11 municípios, 200 km para fotografar”. Para dar a conhecer toda a zona ribeirinha abrangida pelo Porto de Lisboa, os participantes são convidados a fotografar as margens, paisagens e pormenores da área de jurisdição do recentemente considerado, pela sexta vez consecutiva, o Melhor Porto de Cruzeiros da Europa, que contempla os territórios dos onze municípios que abraçam o estuário do Tejo – Alcochete, Almada, Barreiro, Benavente, Lisboa, Loures, Moita, Montijo, Oeiras, Seixal e Vila Franca de Xira.

Se quiser participar neste desafio, comece por consultar o regulamento no portal da APL. Mas lembre-se: tem até 31 de Março de 2021 para enviar as suas obras de arte através de e-mail (desafio.200km@portodelisboa.pt). A fotografia vencedora será ampliada e exposta na Gare Marítima de Alcântara. Posteriormente, o conjunto de trabalhos submetidos por todos os concorrentes será partilhado online.

Ainda esta semana, a fechar as comemorações, conte com a Regata “Troféu Porto de Lisboa”, promovida pela APL e organizada pela ANL – Associação Naval de Lisboa. Esta é, anualmente, a maior regata a realizar-se no Tejo. A largada da Doca de Belém está marcada para as 11.00 e este ano poderá ver online, no portal do Porto de Lisboa, os momentos mais significativos da competição, como a partida, as passagens nas bóias e a chegada.

