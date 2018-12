Está preparado para conhecer o Mundo ao Contrário no Cais do Sodré?

Na semana em que a Netflix divulgou um teaser da terceira temporada de Stranger Things, o serviço de streaming anunciou uma acção da série em Lisboa. Chamou-lhe o “Stranger Christmas”, uma “pop up experience” para descobrir no Cais do Sodré de 14 a 16 de Dezembro.

Tirar uma fotografia na porta que dá acesso ao Mundo ao Contrário, mandar mensagens de luzes a Will Byers ou até dançar no baile de Natal da escola de Hawking são algumas das coisas que vai poder fazer no nº 62 da Rua de São Paulo.

“Lisboa vai ficar virada do contrário”, promete a Netflix, sem levantar muito o véu – nem se podia falar de Stranger Things sem uma boa dose de suspense à mistura.

“Não se esqueçam das lanternas, dos bonés e walkie talkies”, lê-se na convocatório no evento no Facebook. “Ah e se conseguirem venham de bicicleta. Sempre têm menos dificuldades em estacionar.”

O Stranger Christmas acontece já no próximo fim-de-semana e se não tem medo de se poder cruzar com o Demogorgon basta aparecer. Se no Cais do Sodré se sentir perdido, siga as luzes.

Não espere é novidades sobre o que aí vem, ou seja, sobre a nova temporada que há-de chegar à Netflix no próximo ano. Por agora, sabemos apenas que “no Verão de 1985, a aventura continua”. Isso e os nomes dos oito episódios, que nos deixam apenas a supor de tão inócuos que são.

Rua de São Paulo, Nº 62 (Cais do Sodré). Sex-Dom 10.00- 20.00. Entrada livre

