Esta quarta-feira há viagens grátis por Lisboa nos autocarros Hop On Hop Off

Se tem entre dez e 24 anos e nunca se aventurou a conhecer a cidade com boleia, vista panorâmica e audioguias, está na hora de se levantar do sofá. Esta quarta-feira, Dia Mundial da Juventude, vai poder viajar gratuitamente nos autocarros Hop On Hop Off da Cityrama Gray Line Portugal. Para usufruir da campanha, bastará apresentar o cartão de cidadão ou o passaporte.

Primeiro, terá de escolher um dos muitos percursos disponíveis em Lisboa, Cascais ou Porto (pode consultar o cardápio oficial no site da agência de viagens). O serviço estará disponível entre as 09.30 e as 18.00, com autocarros a circular de 40 em 40 minutos, excepto em Cascais, que tem horários fixos.

Não há necessidade de marcação, só precisa de estar na paragem e entrar no autocarro, respeitando a lotação das viaturas, que está limitada a 2/3 da sua capacidade, para garantir o cumprimento das recomendações da Direcção-Geral de Saúde.

