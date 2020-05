Está reaberto “Yellowstone”, o rancho danado de Kevin Costner

A segunda temporada de Yellowstone estreia-se nesta terça-feira à noite no TVCine Emotion. A família Dutton continua tão dura como a conhecemos.

Kevin Costner, Montana e violência. Eis três motivos para reentrar, para a segunda temporada, em Yellowstone, o maior rancho contíguo dos EUA, e ver como a família Dutton trata quem pretenda apoderar-se das suas terras. Costner mantém-se como o patriarca John Dutton, agora a debater-se com a inevitabilidade da velhice e da passagem de testemunho para os filhos – Kayce (Luke Grimes), que já não mora com a mulher e o filho na reserva indígena, e desempenha novas funções no rancho; a bela, sagaz e imprevisível Beth (Kelly Reilly); e Jamie (Wes Bentley), advogado com aspirações políticas que vai ganhar protagonismo nesta nova leva de episódios. O que vão enfrentar, mais uma vez, é a ganância de investidores e a vontade dos nativos americanos de expandir a reserva, através do método usado contra eles pelo “homem branco”: o progresso. Mas não pense, quem ainda não foi apresentado aos Dutton, que se trata de uma benfazeja família americana obrigada a proteger a sua propriedade. Não há nada de complacente por aqui.

Em Yellowstone quem manda faz as regras, e não é a lei corrente que mudará a realidade viril destas gentes. No primeiro episódio desta temporada, há dois momentos de alagar em suores os mais bravos dos nossos conterrâneos citadinos: um de cowboy poker, que consiste em ficar sentado à mesa enquanto um touro avança sobre ela, tresloucado (vence o último a mexer-se); e outro em que Rip Wheeler (Cole Hauser), o capataz com mau feitio, resolve uma briga largando o mesmo touro num bar, para obrigar os agressores a sair, recebendo-os cá fora com bastões bem assentes no lombo (entre outras partes anatómicas). São apenas duas amostras da violência que perpassa a série.

Falta um motivo para o regresso: Montana, com a sua beleza natural de imponentes montanhas e céus rasgados, que são muito mais do que mero cenário neste western moderno criado por Taylor Sheridan e John Linson. Nos EUA, a série vai estrear a terceira temporada com a quarta já garantida.

TVCine Emotion. Ter 22.10 (estreia T2).

+ Leia aqui gratuitamente a Time In desta semana

+ As melhores séries do momento

Share the story