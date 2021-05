Esta sábado pode ir dar um Giro a um mercado solidário em Alcântara

A plataforma de venda de roupa em segunda mão Giro vai estar este sábado, 8 de Maio, no Jardim do Alto de Santo Amaro com um mercado solidário.

Após cinco anos a pendurar roupa em cabides espalhados pela cidade de Lisboa, a equipa do movimento Heat The Street, que promoveu a partilha de casacos e agasalhos pelas ruas, fundou este projecto que junta a solidariedade à sustentabilidade. No site oficial a Giro vende roupa em segunda mão e oferece as receitas a associações com as quais tem parcerias. Mas este sábado, dia 8, há mercado ao vivo e a cores.

Esta edição do Giro ao vivo acontece no Jardim do Alto de Santo Amaro (Jardim Avelar Brotero), em Alcântara, entre as 10.00 e as 13.00, e a ideia é dar um giro no seu roupeiro e na vida de alguém. As receitas das vendas vão reverter a favor da Associação Corações com Coroa, que apoia jovens, mulheres e famílias com bolsas de estudo ou cuidados de saúde; da Crescer, que presta apoio à população em situação de sem abrigo em Lisboa; e da APAV, associação de apoio às vítimas de violência doméstica.

A plataforma Giro também o desafia a transformar roupas em causas e aceita doações de vários tipos de vestuário. Sejam vestidos, calças, calções, saias, casacos, fatos, camisas, camisolas, tops e calçado, as peças têm de ser doadas lavadas e em boas condições.

