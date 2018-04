Esta segunda-feira, a Fnac vai dar livros no metro de Entrecampos

E se o leitor for solidário, tem até 31 de Maio para os devolver numa loja da livraria. Já lhe explicamos o que vai acontecer nesta iniciativa solidária em parceria com a AMI, no Dia Mundial do Livro. Para aproveitar tem entre as 08.00 e as 11.00.

Se esta segunda-feira passar pela estação de metro de Entrecampos, preste atenção a uma banca da Fnac. Vai ter livros que poderá requisitar, depois de partilhar uma dica de como ter tempo para ler. Mas atenção que devem vir com "v" de volta, que é como quem diz, são para levar, ler e devolver. Isto se quiser alinhar neste compromisso com carácter solidário, uma iniciativa lançada pela rede de livrarias, pela AMI e pelo Metropolitano de Lisboa.

A ideia é entregar o exemplar que lhe cederam até dia 31 de Maio, numa das lojas Fnac. Os livros devolvidos vão ser oferecidos à AMI para as suas bibliotecas. Mas calma que ainda pode ganhar mais nesta efeméride do Dia Mundial do Livro, já que haverá também um passatempo a decorrer nas redes sociais: quem partilhar uma foto a ler o livro recolhido da banca do metro, colocar o tag da Fnac Portugal e o hashtag #Tempoparalernometro na descrição, habilita-se a ganhar 1 de 2 cartões de 20€.

Entretanto, vale a pena seguir o Instagram da Fnac, através do qual serão lançadas pistas pela jornalista e blogger Helena Magalhães que irá esconder livros na estação de Entrecampos — neste caso, se encontrar algum, considere-o seu.

Quanto a transportes, as novidades não se esgotam debaixo de terra. Os carros da Cabify terão dez cartões-oferta escondidos (cinco em Lisboa e outros cinco no Porto) no valor de 30€ cada. Ah, e aproveite para esclarecer todas as dúvidas com os livreiros FNAC, que ao longo da segunda-feira, entre as 10.00 e as 21.00, vão estar disponíveis no chat da fnac.pt para falar consigo.

