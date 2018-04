Dia da Terra: oficinas, visitas e histórias na Gulbenkian

Celebrar efemérides é sempre uma boa desculpa para um programa especial em família. Para assinalar o Dia da Terra, a Gulbenkian organiza uma série de actividades durante este sábado e domingo, para que possa juntar-se ao convívio e tentar, pelo menos, começar a viver a Primavera.

De projecção de documentários a sessões de contadores de histórias, passando por oficinas criativas, terá que ter capacidade para se conseguir dividir entre tantos programas, quase todos eles pensado para as famílias. Sabia que as plantas têm um princípio corante que permite imprimir cor em tecidos? Há uma oficina onde vai poder estampar uma folha numa t-shirt (Sáb 10.30; 7,5€). Se acha que só artistas é que podem aventurar-se a desenhar as espécies verdes dos jardins, saiba que no domingo há um encontro de urban sketchers ao qual se pode juntar (Dom 14.30; actividade gratuita), basta levar um bloco e um lápis.

Ainda no domingo conte com um piquenique de plantas – sim, isso mesmo. Não precisa de levar muita comida, até porque o jardim da Gulbenkian tem muitas folhas, flores, frutos e sementes comestíveis (Dom 11.00; 7,5€). Um programa extenso que pode consultar na íntegra aqui.

Fundação Calouste Gulbenkian. Av. de Berna, 45A. Sáb e Dom.

