Esta torneira no Parque das Nações alerta para a poluição por plástico

Sabia que mais de oito mil milhões de quilos de plástico acabam no oceano todos os anos? Foi para alertar para este problema que Von Wong levou a sua mais recente escultura para o Parque das Nações. A iniciativa conta com o apoio do Planetiers World Gathering, o maior evento dedicado à sustentabilidade da vida no planeta.

“Construí esta torneira gigante de três andares vazando plásticos no meio ambiente com a ajuda de amigos e familiares. O consumo de plástico descartável aumentou 250% durante a pandemia, e preciso da sua ajuda para #TurnOffThePlasticTap [fechar a torneira do plástico]”, escreveu o artista numa publicação partilhada na sua página de Facebook em Outubro de 2021, data desde a qual a escultura tem andado a viajar pelo mundo.

Esta semana, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, co-organizada pelos governos de Portugal e do Quénia, está a decorrer na Altice Arena, como um apelo à acção pelos oceanos: exortando líderes mundiais e decisores a encetar esforços para mobilizar, criar e promover soluções que permitam alcançar os 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável antes de 2030.

+ Lisboa inaugura o primeiro parque do país dedicado à arte urbana

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana