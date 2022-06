Lisboa inaugura o primeiro parque do país dedicado à arte urbana

O primeiro Street Art Park, com paredes de pintura livre, inaugura este sábado, 4 de Junho, na zona do Lumiar. O programa arranca com uma batalha de graffiti e um DJ set.

O primeiro “parque de pintura livre” do país foi anunciado ainda em 2019, durante a 3.ª edição do Muro – Festival de Arte Urbana de Lisboa. Três anos depois, a Câmara Municipal de Lisboa e o Super Bock Super Rock inauguram finalmente o Street Art Park, junto à Avenida David Mourão-Ferreira, no Lumiar. O espaço, que também beneficia de uma estrutura ajardinada, inclui várias paredes que qualquer pessoa pode pintar.

Com curadoria da Crack Kids, o programa para este sábado, 4 de Junho, arranca pelas 14.00, com uma batalha de graffiti e um DJ set ao vivo. Segue-se, pelas 15.00, uma intervenção artística de writers (artistas de graffiti), antes da cerimónia de inauguração, às 17.00, que contará com a presença do vereador da Cultura, Educação e Economia da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura; do presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Carlos Mexia; e da directora de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade do Super Bock Group, Graça Borges.

Ao final da tarde, pelas 18.00, a Crew Coruja irá entregar os prémios aos vencedores da Coruja para as Artes. Segue-se, às 18.30, uma actuação de b-boys.

+ Arte urbana: siga este roteiro alternativo pela cidade de Lisboa

+Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana