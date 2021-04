Estacionamento gratuito em Lisboa prolongado até 14 de Abril

A suspensão da cobrança de estacionamento em Lisboa vai estender-se até 14 de Abril e não apenas até à próxima segunda-feira, 5 de Abril como estava previsto. A decisão, avança o Diário de Notícias, prende-se com o facto de a medida não poder entrar em vigor sem que a Assembleia Municipal de Lisboa (AML) se pronuncie sobre a mesma.

Assim sendo, o regresso da obrigatoriedade de pagamento do estacionamento nas áreas tuteladas pela EMEL será votado na AML a 13 de Abril e, sendo, aprovado, entrará em vigor no dia seguinte. Apesar do adiamento, continua a haver discórdia no seio da autarquia. O PSD deverá votar contar a proposta, apresentando uma solução que contempla a prolongação do estacionamento gratuito até ao final de Julho, voltando a ser apreciada a situação na altura.

Já o CDS, propõe que o pagamento seja restabelecido quando o ensino secundário e o ensino superior forem retomados, a 19 de Abril, data em que reabrem restaurantes, comércio, cinemas, teatros e salas de espectáculo.

A suspensão do pagamento de estacionamento foi primeiro aprovada em Janeiro, tendo-se estendido até ao momento. Apesar do desconfinamento progressivo, começa a ser notório o aumento da pressão no estacionamento em Lisboa e no espaço público da cidade.

