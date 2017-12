Estações de metro de Lisboa vão ser palco de concertos de Natal

A música de Natal já soa pela cidade e só não ouve quem anda desatento. E olhe que há mais uma mão cheia de concertos de Natal, desta vez promovidos pelo Metropolitano de Lisboa que vão acontecer nas próprias estações de metro, já a partir desta segunda-feira, dia 11.

Se está constantemente a queixar-se do tempo de espera do metro, estes próximos dias vai ter música para lhe fazer companhia. Estes concertos são resultado de uma parceria entre o Metropolitano e o Grupo Coral do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, a Banda de Música dos Empregados da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, a Casa de Pessoal do Instituto do Emprego e Formação Profissional, a UNICA – Universidade Intergeracional do Concelho de Almada, o Grupo Coral da EDP e o Conservatório de Música D. Dinis.

Agora o resto é por sua conta, só tem de estar no lugar certo à hora certa:

Estação Baixa-Chiado, 11 Dezembro - 16.30

T’UNICA- Universidade Intergeracional do Concelho de Almada

Estação Marquês de Pombal, 12 Dezembro - 15.00

Orquestra Ligeira da Carris

Estação Cais do Sodré, 13 Dezembro - 19.00

Grupo Coral da EDP

Estação Jardim Zoológico, 14 Dezembro - 19.00

Grupo Coral do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa

Estação Odivelas, 18 Dezembro - 18.30

Conservatório de Música Dom Dinis

Estação Cais do Sodré, 19 Dezembro - 17.00

Banda de Música dos Empregados da Carris

Estação Alameda, 20 Dezembro - 18.00

Coro da Casa de Pessoal do IEFP,I.P.

