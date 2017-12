Há videomapping de Natal na Fonte Luminosa

De 14 a 23 de Dezembro, assista ao espectáculo Lisbonland na Alameda Afonso Henriques. O videomapping mostra a magia da quadra na Fonte Luminosa – e diz que o Pai Natal é lisboeta.

Uma história de Natal em versão multimédia, ou melhor, um enredo que revela o maior segredo da época: Lisboa é a terra do famoso velhinho de barbas brancas e não se fala mais no assunto.

O videomapping é mais uma das estrelas da quadra e desta vez chega à Fonte Luminosa, em plena Alameda Afonso Henriques, numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de Turismo de Lisboa. Não estranhe por isso, no espírito da revelação anterior, que ao longo deste filme natalício surjam várias referências da cidade, caso da Ponte 25 de Abril, Torre de Belém, Museu da Electricidade ou do rio Tejo, que se transformam na Fábrica do Gelo e outras paragens deste conto.

A partir de dia 14 e até 23 de Dezembro, há três sessões por dia (19.00, 20.00 e 21.00) para assistir a Lisbonland, o espectáculo com assinatura do atelier O CUBO. Esta será uma projecção 4D com jactos de fogo em consonância com as imagens exibidas.

Destaque ainda para a banda sonora, com Cuca Roseta a interpretar a música e a interagir virtualmente em Lisbonland.

