Estádio de Oeiras vai receber festival de música techno

Depois de se ter realizado num club na última edição, o festival Tribute of Techno regressa ao formato original a 4 de Agosto, desta vez, no Estádio Municipal de Oeiras. Os ravers vão poder dançar durante oito horas, desde o primeiro set às 16.00 até à meia-noite.



Para esta edição do festival, promete-se “um line up a apostar no melhor arranque da New Season”. Sem adiantar nomes, a promotora, o Grupo Chiado, antecipa em comunicado a presença de “alguns dos maiores artistas do género a nível internacional”, assim como a “nata da dance scene nacional” e a “nova geração de produtores de techno no nosso país”.

A primeira edição do festival realizou-se no Pavilhão Carlos Lopes em 2023; a segunda, no Nada do Prior Velho, em Dezembro. Agora, a terceira pretende celebrar a música techno e o Verão ao ar livre. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 25€ e 50€.

