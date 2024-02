Cartaz fechado: FF junta-se à reunião dos músicos ‘Morangos com Açúcar’

D’zrt, 4taste, Just Girls e também FF são os artistas confirmados para um concerto marcado para 8 de Junho, no Passeio Marítimo de Algés, que reúne os projectos musicais nascidos na telenovela juvenil.

Antevisão de A Reunião, com músicos dos 'Morangos com Açúcar'

O ano passado ficou não só marcado pelo regresso dos D’zrt aos palcos, como também pela estreia de uma nova temporada dos Morangos com Açúcar, a telenovela que os viu nascer. Mas foram mais as bandas que se formaram nos enredos dos Morangos ao longo dos anos e a 8 de Junho estarão todos juntos no Passeio Marítimo de Algés, no evento baptizado de A Reunião. A participação de FF foi confirmada esta quinta-feira.

O ensaio do que será a reunião dos D’zrt (Vítor Fonseca, Paulo Vintém e Edmundo Vieira) com outras bandas que surgiram nos Morangos com Açúcar teve lugar na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, ao Parque Eduardo VII. Aos anteriormente confirmados 4taste e Just Girls, juntou-se uma surpresa: FF também subirá ao palco a 8 de Junho. “Um evento único e lindo que vai matar saudades a muita gente”, prometeu Paulo Vintém no início da apresentação, que contou com algumas actuações em formato acústico.

José Eduardo Moniz, director geral da TVI, subiu ao palco do Salão Nobre da escola secundária, não para cantar, mas para destacar esta que é uma das grandes marcas do canal. “A TVI tem muito orgulho nos Morangos com Açúcar, foi na altura um sinal de enorme energia e capacidade de inovar [...]. O regresso dos Morangos com Açúcar, que começaram a ver em finais do ano passado, é o reconhecimento de que se trata de uma marca muito importante para a TVI e um produto que marcou gerações”, defendeu. E adiantou que o canal está a trabalhar nas novas temporadas, “um bocadinho diferentes daquela que está actualmente no ar”.

A apresentação contou com algumas actuações dos músicios que irão passar pelo Passeio Marítimo de Algés, num evento produzido pela Everything is New. Neste regresso à escola, que contou com a presença de alguns fãs, os D’zrt interpretaram o tema “Verão Azul”, enquanto as Just Girls (formadas por Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas) cantaram “Não Te Deixes Vencer”, uma semana depois de terem actuado na Festa da TVI e após 13 anos de ausência.

Mais desaparecidos andavam os 4Taste (Luke d’Eça, Nelson Patrão, David Gama e Francisco Borges) que não tocam juntos há 17 anos e subiram ao palco sem cantar. Luke D´Eça, o vocalista, revelou que já andavam a planear um regresso. “Nós os quatro já vínhamos falando há algum tempo sobre a possibilidade de nos juntarmos e fazermos algo. E em boa hora o Cifrão apareceu e convidou-nos”, disse o cantor, acrescentando que os 4Taste têm “uma vontade enorme” de estarem juntos novamente e revistar o repertório.

A surpresa foi o anúncio da participação de FF (Fernando Fernandes), que participará nesta reunião depois de se ter juntado aos D’zrt no Algarve, num concerto que aconteceu em Agosto do ano passado. Na apresentação, FF cantou “O Meu Verão Não Acabou”. “É uma felicidade enorme fazer parte desta reunião. Visitar esta memória que é colectiva”, disse o cantor, sublinhando que “também já é de outras gerações que não eram nascidas quando esta série estreou”.

Passeio Marítimo de Algés. 8 de Junho (sáb) às 17.00. Bilhetes: 35€-120€

