Procuram-se: curtas portuguesas de pôr os cabelos em pé. Oferece-se recompensa

Incentivar a produção de filmes de terror nacionais é o grande objectivo da competição Melhor Curta de Terror Portuguesa, promovida pelo MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. A próxima edição do festival acontece entre 10 e 16 de Setembro, altura em que serão conhecidos os vencedores. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 15 de Maio.

Em comunicado, a organização do MOTELX defende que o prémio para Melhor Curta de Terror Portuguesa é “um dos pontos altos da programação do festival”, por cumprir um dos grandes objectivos do festival: “a promoção, incentivo e exibição de filmes de terror produzidos em Portugal”, além de incentivar “uma permanente discussão sobre as fronteiras do terror”, uma vez que são por vezes exibidos filmes “cuja integração no género não é consensual".

Na competição em causa, podem inscrever-se curtas-metragens nacionais, ou co-produções maioritariamente portuguesas, até 15 minutos de duração, créditos finais incluídos. O vencedor recebe um prémio de 5000€ e o regulamento está disponível no site do festival, assim como na plataforma FilmFreeway, onde se encontra o formulário de inscrição.

