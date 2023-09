Estão abertas as inscrições para a Subida da Rampa do Vale de Santo António

Organizada pelo Mirantense Futebol Clube e pela Associação Desportiva e Recreativa “O Relâmpago”, a Subida da Rampa do Vale de Santo António está de regresso para a terceira edição, marcada para domingo, 15 de Outubro. Mais uma vez, os participantes vão ter de pedalar, sempre a subir, ao longo dos árduos 550 metros da Rua do Vale de Santo António.

Nos dois últimos anos, o povo tem saído à rua para aplaudir, com entusiasmo, os valentes ciclistas que dão corda às pernas para conseguir chegar o mais depressa possível à meta, no topo da Rua do Vale de Santo de António. A prova recupera uma antiga crono-escalada (etapa de contra-relógio em terreno com elevada inclinação) estreada em 1941.

“De todo o mundo vieram visitantes, público e até trepadores, com concorrentes da Irlanda à Bélgica e de Faro a Viana do Castelo”, assegura a organização. “O crescimento desta competição superou todas as expectativas.” Nas edições anteriores, a prova trouxe “vizinhos e comércio local para as ruas, num apoio puro e apaixonado ao associativismo popular e ao ciclismo”. Por isso, e como já aconteceu no passado, vai voltar a ser atribuído o Prémio da Varanda Mais Bonita e Enfeitada.

As categorias dividem-se entre femininas e masculinas (divididas, por sua vez, em subcategorias, dos 18 aos 45 anos e a partir dos 45 anos) e há ainda uma competição de bicicletas eléctricas. As inscrições estão abertas no site oficial da Subida da Rampa do Vale de Santo António.

Rua do Vale de Santo António. 15 Out (Dom). 10.00

