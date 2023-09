Centro de Lisboa voltará a ser uma arena de jogo durante o WBD’DAY

Tal como aconteceu em 2018 e 2019, as celebrações do D-Day – agora rebaptizado WBD’DAY – vão transformar Lisboa numa arena de jogo onde o mundo real e o tecnológico se ligam. No sábado, 23 de Setembro, várias equipas saem à rua munidas de uma app interactiva e espírito de aventura, para tentar superar uma série de desafios inspirados na programação da Warner Bros. Discovery.

Alguns dos requisitos essenciais para os participantes conseguirem chegar ao pódio desta competição passam pela “inteligência, espírito de aventura, destreza, coordenação e trabalho de equipa”, explica a Warner em comunicado, além de que, pelo menos um dos elementos de cada equipa (com um mínimo de dois participantes e um máximo de quatro), terá de ser cliente da NOS. Também poderá estar em vantagem quem estiver mais familiarizado com os conteúdos dos canais Eurosport, Discovery Channel, TLC, Food Network, ID, Travel Channel e Cartoon Network.

O ponto de partida será fixado algures no centro de Lisboa e será divulgado aos participantes após a inscrição, que deverá ser feita até ao final do dia 19 de Setembro. Para concluírem todas as provas, os participantes delineiam a sua própria estratégia, podendo movimentar-se na gigante arena de jogo no meio de transporte que preferirem, seja autocarro, mota, trotineta, metro, à boleia ou a pé. No final, ganha a equipa que conquistar mais pontos e não vale a pena andar a correr, já que o tempo de conclusão não entra para as contas. Todos terão um total de três horas para completar o desafio.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do D-Day, onde está também disponível o regulamento.

