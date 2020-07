Estão de regresso as noites de cinema ao ar livre da Freguesia de Santo António

A iniciativa, organizada pela junta de freguesia, decorre no Parque Mayer todas as sextas-feiras e sábados de Julho. 'Variações', 'Regresso ao Futuro' ou 'Midway' são alguns dos títulos em mostra.

Anunciadas como parte de um regresso à nova normalidade que a junta de freguesia lisboeta quer promover, as noites de Cinema ao Ar Livre no Parque Mayer estão de regresso. São cinco os filmes que podem ser vistos gratuitamente pelas 21.00 dos dias 17, 18, 24, 25 e 31 de Julho: Yesterday (2019), Variações (2019), Regresso ao Futuro (1985), O Mistério do Relógio na Parede (2018) e Midway (2019).

O evento decorrerá sob um plano de contingência onde serão asseguradas medidas de prevenção e controlo, esclarece a junta de freguesia em comunicado no Facebook. "O local terá circuitos de entrada e saída controlados por um colaborador da organização; os lugares estarão previamente identificados, por forma a cumprir o distanciamento físico, e a saída da plateia é efetuada fila por fila, num período alargado, para evitar aglomerados de pessoas."

A nota refere também que "todo o material de plateia e divisões de segurança serão devidamente higienizados antes de cada sessão e os intervalos serão evitados, ou reduzidos ao mínimo indispensável."

+ Nimas programa ciclo de filmes sobre racismo e escravatura

Share the story