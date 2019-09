Estão todos “cãovidados”: vai haver uma Dog Pool Party em Sintra

Ainda não tem programa para o fim-de-semana mas todos os dias tem “cãopanheiros” para levar a passear? Abra a agenda e marque uma festa na piscina – a marca portuguesa de produtos para animais Ornimundo está a preparar uma Dog Pool Party em Sintra este fim-de-semana.

Patas a postos? Está na hora de chapinhar. No Verão, festa que é festa inclui piscina. Como os cães lá de casa também gostam (e precisam) de se refrescar, aproveite para levar os levar à Dog Pool Party da Ornimundo, nos dias 7 e 8 Setembro, das 10.00 às 18.00, no exterior do Sintra Retail Park. A festa é grátis e ao ar livre.

Além de duas piscinas exclusivas para cães, os animais de estimação também vão ter acesso a uma zona lounge, com água fresca, ração e snacks, para recuperar energia fora de água. “Já os donos vão poder deliciar-se a tirar fotografias dos patudos dentro de água”, pode ler-se no comunicado de imprensa da Ornimundo. “Não vão faltar acessórios temáticos, bóias e brinquedos especiais. No interior, a loja vai estar com promoções em vigor e podem até levar um mimo para casa a preços reduzidos", informam.

Para participar nesta festa da piscina canina, a marca avisa: basta aparecer com “boa disposição-ão-ão”.

Sintra Retail Park. Rua Elias Garcia, 209 (Rio de Mouro). Sáb-Dom 10.00-18.00. Entrada livre.

