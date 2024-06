Estas 11 cidades são “impossivelmente caras” para comprar casa em 2024

Hong Kong é a cidade mais “impossivelmente cara” de 2024, entre as que são estudadas pelo relatório Demographia International Housing Affordability, da Universidade de Chapman, nos EUA. É um título que a região administrativa especial da China mantém há 14 anos consecutivos.

Este relatório anual avalia o acesso à habitação por parte da classe média em 94 grandes cidades de oito países – EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, China e Singapura. Como simplesmente observar os preços das habitações não oferece uma visão precisa, o relatório compara os preços das habitações em relação aos rendimentos, dividindo o preço médio da casa pelo rendimento bruto médio das famílias. Isso significa que as famílias de rendimento médio e baixo são mais bem representadas, em vez de ter a média distorcida pelos rendimentos e preços dos ultra-ricos.

Dos 94 mercados analisados, Hong Kong lidera a lista do Demographia como a cidade mais “impossivelmente cara”, com uma média de 16,7 (o que, ainda assim, já é uma melhoria face à média pré-pandemia, de 20,8 em 2019). Sem surpresa, das cidades presentes no relatório, é também a que regista a menor taxa de propriedade de imóveis: 51%.



Hong Kong é a única cidade asiática entre as dez mais caras. Em forte contraste, Singapura tem uma média de apenas 3,8, o que a coloca na categoria de “moderadamente cara”, sendo o 11.º mercado habitacional mais acessível da lista. Singapura tem a maior taxa de propriedade de imóveis entre todos os mercados estudados, com 89%.

Depois de Hong Kong, as outras cidades mais caras, de acordo com o relatório, são Sydney (13,8), na Austrália, e Vancouver (12,3), no Canadá.

Desde a primeira edição, em 2005, o relatório sempre visou cidades que atingiram o nível de “severamente cara”. Contudo, este ano foi adicionada uma nova categoria – “impossivelmente cara” – para classificar mercados habitacionais com uma média de três vezes ou mais o padrão de 3,0, ou seja, “acessível". A Demographia afirma que este é um nível de inacessibilidade que não existia há apenas três décadas.

As 11 cidades mais caras para comprar casa em 2024

Hong Kong, RAE China Sydney, Austrália Vancouver, Canadá San Jose, EUA Los Angeles, EUA Honolulu, EUA Melbourne, Austrália San Francisco, EUA, e Adelaide, Austrália San Diego, EUA Toronto, Canadá

Pode ler o relatório Demographia International Housing Affordability aqui.

