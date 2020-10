Estas cookies não são perfeitas, são Funky Chunky

Nova marca de bolachas artesanais com vários recheios faz entregas em Lisboa. Encomendas são através do Instagram.

Sofia Pontifex assume-se como uma “chocólatra nata”. Durante a quarentena, quando estávamos todos a precisar de elevar os nossos níveis de açúcar para aguentar estarmos enfiados em casa, percebeu que não havia nenhuma marca de cookies em Portugal que a satisfizesse por completo. Assim nasce a Funky Chunky, especialista em “imperfect cookies”.

“Notei que aqui os cookies sempre tinham um papel secundário, em bares e restaurantes, ou então eram servidos para acompanhar um café. Daí surgiu a vontade de criar uma loja em que os cookies fossem os verdadeiros protagonistas”, conta Sofia. São bolachas com um aspecto tosco – mesmo a pedir que se esforce a encontrar um bom ângulo para a foto – mas a valer tudo a pena. Com exterior crocante e interior cremoso.

Há vários sabores e formatos – cookie sandwiches, cookie shots, cookie pie, packs de congelados para assar em casa ou as tradicionais. À escolha há sabores como o chocolate branco e preto (1,80€), chocolate e nozes (2€), brigadeiro (2€), doce de leite (2€), oreo (2€), nutella e banana (2€) ou pistácio (3€).

César Passinhas



Se entrar na conta de Instagram da marca, vai notar que existem indicações para compra tanto em São Paulo, no Brasil, como em Lisboa. Na realidade, Sofia começou a vender as bolachas na cidade brasileira. “O meu plano era abrir primeiro aqui em Lisboa. Mas entretanto, com o coronavírus, acabei por ir para São Paulo para ficar com a minha família e com tanto tempo livre decidi desenvolver mais a sério o projecto dos cookies”, explica. Surgiu então a possibilidade de fazer uma parceria com o Cinerama Gourmet, que faz entregas de pipocas gourmet e doces, e começou a venda por lá. Assim que voltou para Lisboa, focou em começar a assar e vender bolachas por cá o mais depressa possível.

Pode encomendar directamente com Sofia através do Instagram (a taxa de entrega varia de acordo com a morada) com um dia de antecedência e esperar que lhe cheguem a casa ainda quentinhas – é o melhor momento para as comer, embora fiquem boas durante os três dias seguintes – ou espreitar alguns pontos de venda que já têm, como o Quiosque das Amoreiras, Universidade Europeia ou IPAM. A partir de Novembro entram na Uber Eats. Preço: a partir de 1,80€. @funkychunkycookies

