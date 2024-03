Estas exposição gratuita conta a história de Campo de Ourique

‘Manchas e Pulsações do Nosso Bairro’ reúne obras em aguarela e textos que contam a história do bairro de Campo de Ourique. Pode ser visitada entre 7 de Março e 6 de Abril.

Apesar de a freguesia de Campo de Ourique só ter sido formalmente criada em 2012, fruto da união administrativa de Santa Isabel e do Santo Condestável, a verdade é que este bairro conta muitos mais anos. “Manchas e Pulsações do Nosso Bairro” quer levá-lo a saber mais acerca desta história. A exposição inaugura a 7 de Março, na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. A entrada é gratuita.

A mostra apresenta 31 obras de pintura em aguarela, de Filipa Pereira, acompanhadas de textos escritos por Judite Dória. Ao contar a história do bairro de Campo de Ourique, a exposição também quer ser uma celebração da pintura. A palavra e a aguarela juntam-se de forma a "criar uma sinergia entre as duas formas de expressão criativa", segundo um comunicado da Junta.

No dia 7 de Março, a partir das 18.00, dá-se a inauguração da exposição, que fica patente até 6 de Abril. A 4 de Abril, às 17.30, pode contar com uma visita guiada com a presença de ambas as curadoras Filipa Pereira e Judite Dória.

Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa (Campo de Ourique). 7 Mar-6 Abr. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb 10.00-17.30. Entrada gratuita

+ Nesta exposição, todas as obras foram criadas com linguagens de código

+ Uma parede cheia de pinta? A Galeria Underdogs faz-lhe a papinha toda