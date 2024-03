Nesta exposição, todas as obras foram criadas com linguagens de código

A “Code Art Exhibition”, promovida pela escola tecnológica Ironhack, poderá ser vista esta sexta-feira, 1 de Março. A exposição-evento reúne obras imersivas e interactivas, criadas através de diferentes linguagens de programação. A entrada é livre, mas sujeita a reserva prévia.

“Junte-se à Ironhack Portugal na abertura de uma nova janela de criatividade e storytelling, que poderá trazer mais visibilidade a artistas e à nossa comunidade de influencers tecnológicos”, lê-se numa publicação de promoção do evento, na plataforma Eventbrite, onde é possível garantir lugar de forma gratuita. Basta reservar a sua “General Admission”.

Atenção: não estamos a falar de obras de arte tradicionais. O trabalho de Elnaz Farrokhi e Henrique Ortiz Pereira trata-se, na verdade, de um jogo inspirado na cidade de Lisboa, que promete oferecer “uma experiência envolvente”. Já Filipe Teixeira e Daniel Costa desenvolveram uma aplicação web que combina jogo e tecnologia e se apresenta como uma plataforma de cartas mágicas para explorar, criar e descobrir o mundo de Magic The Gathering, o popular jogo de cartas digitais coleccionáveis.

Para além do acesso à exposição, durante a qual terá oportunidade de falar com os artistas-programadores, o programa de festas inclui pizzas e cerveja no final. No dia seguinte, 2 de Março, pode participar num workshop prático de introdução à utilização de código como forma de arte.

Ironhack, R. do Instituto Virgílio Machado 14. 1 Mar, Sex 18.30-20.30. Entrada livre, mediante reserva

