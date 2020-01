Estas festas não são para meninos

As festas para homens mais masculinos estão de volta à noite gay com a nova Alpha.

Testosterona ao máximo nas novas noites para machos alfa em Lisboa. João Antunes, conhecido como DJ John A e antigamente ligado ao Construction, sentia falta de festas viradas para um público mais maduro e barbudo. “Uma sessão para homens, diferenciada do público que gosta de ir à Posh e ao Trumps, com música mais pop”, explica o DJ. “Um bocado o conceito que havia no Construction, com música electrónica. Em Lisboa falta isso. A Posh e o Trumps são mais virados para miúdos. Para a malta com mais de 30 anos não há tanta escolha.”

Para colmatar essa falha, na noite de 24 de Dezembro decidiu dar um presente à comunidade: a primeira Alpha, no Lisboa Rio, no Cais do Sodré, uma festa com um elenco de DJs ligados à noite gay alfacinha e outro ambiente mais másculo, digamos assim. “Parecido com os das festas do circuito que acontecem em Madrid, Paris e Berlim”, explica.

No dia 4 de Janeiro repetiram a proeza, desta vez num espaço desconhecido para a maior parte das pessoas – sobretudo para a noite gay –, o Nada Temple, em Marvila. “Um espaço mais industrial. Entra-se por um elevador e isso também é bom, acontecer num sítio diferente.”

Na semana passada, a Alpha voltou a acontecer no Nada Temple com o tema “hard fetish” e strippers masculinos, mas nada garante que as próximas festas, que só deverão acontecer em Fevereiro, sejam ali. “A ideia é que no futuro arranjemos um espaço próprio”, adianta João.

Miss Nutz e House of Labs são outros dos DJs ligados ao projecto, que promete trazer mensalmente outros DJs internacionais “de qualidade, ligados ao circuito”.

Quanto ao nome escolhido, Alpha, não há margem para dúvidas. A ideia é mesmo salientar que esta festa não é para meninos. “Vem de alfa, de macho alfa.”

A próxima Alpha deve acontecer em Fevereiro e o evento será anunciado na página de Facebook da festa. Há guestlists gratuitas até às 02.30.

