Estas janelas medievais em Itália estão a ser utilizadas para servir bebidas e gelados sem contacto

Antigamente – e por "antigamente" referimo-nos à década de 1630, quando Itália estava a combater a peste – os comerciantes de vinho italianos inventaram uma forma original de continuar a vender produtos, sem entrar em contacto com os clientes. As chamadas buchette del vino ou "janelas de vinho" são pequenas aberturas nas laterais dos edifícios onde as bebidas podem ser compradas de uma forma socialmente distante e sem contacto.

"Passavam o frasco de vinho pela janela, para o cliente, mas não recebiam o pagamento directamente nas mãos. Em vez disso, era passada uma palete de metal para o cliente colocar as moedas e, de seguida, o vendedor desinfectava-as com vinagre antes de lhes tocar", diz a Associazione Buchette del Vino.

As janelas, que são exclusivas da zona Toscana (só em Florença, existem mais de 150 janelas destas), são protegidas devido à sua história. Agora, e devido à pandemia, estão a voltar a abrir para uma nova vida.

Alguns negócios reabriram estas antigas janelas de vinho e começaram a utilizá-las, pela primeira vez, para servir gelados, cafés e até Aperol spritzes de forma segura e sem contacto.

"Durante este período de confinamento, devido à Covid-19, os proprietários da janela de vinho na Via dell’Isola delle Stinche, na gelataria Vivoli em Florença, reactivaram a sua janela para dispensar cafés e gelados, mas não vinho. Duas outras janelas próximas, a da Osteria delle Brache na Piazza Peruzzi e a da Babae na Piazza Santo Spirito, fizeram-nos voltar atrás no tempo ao serem utilizadas para o seu propósito original, a venda de vinho com distanciamento social", diz a ABV.

É, certamente, uma forma original de contornar a nossa situação actual. Para aqui vai ser uma bola de gelato al pistacchio, por favore.

