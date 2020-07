Praça em Helsínquia foi transformada num restaurante gigante ao ar livre

Para os clientes, significa um ambiente seguro para refeições num local emblemático. Para os restauradores, significa mais espaço e negócio nestes tempos mais difíceis. Foi esta a fórmula que Helsínquia arranjou para incentivar os locais a começar a comer fora novamente, transformando a icónica Praça do Senado num gigante restaurante ao ar livre.

As autoridades locais convidaram 16 bares e restaurantes a abrir uma segunda localização, em quiosques de madeira, na enorme praça central, com vista para a imponente catedral da cidade. Os comensais podem desfrutar de pizza artesanal, arenque finlandês em conserva, tapas, cachorros-quentes e uma variedade de pequenos-almoços saudáveis ​​entre as 08.00 e as 23.00, enquanto os bares servem cocktails e cerveja artesanal até as 22.00.

O design desta nova praça de alimentação é de Linda Bergroth, com reutilização das cabines do mercado de Natal para os espaços aderentes e cerca de 480 mesas e cadeiras cercadas por pequenos canteiros.

Os canteiros servem para definir as zonas de passagem por toda a praça, de forma a garantir um fluxo seguro dos visitantes, tal como o distanciamento social entre as mesas. No dia da inauguração, Jan Vapaavuori, presidente da Câmara de Helsínquia, garantiu que este projecto seria um "oásis seguro, emocionante e comunitário para este Verão, no coração da cidade".

+ Este restaurante no meio da floresta é perfeito para refeições com distanciamento social

+ O distanciamento social nesta praça italiana parece uma instalação de arte

Share the story