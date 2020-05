O distanciamento social nesta praça italiana parece uma instalação de arte

Enquanto cidades por todo o mundo começam o processo de desconfinamento, habitantes enjaulados emergem das suas casas para voltar a pisar os espaços públicos. Mas, para que esta liberdade não seja sol de pouca dura, ainda é necessário manter o distânciamento social – e uma cidade italiana teve uma ideia engenhosa de como ajudar nesse processo.

Com a necessidade de manter os italianos afastados 1,8 metros entre si, as pedras da Piazza Giotto, na cidade de Vicchio, perto de Florença, foram transformadas numa grelha de quadrados brancos para relembrar os seus visitantes da distância que devem manter. Chama-se 'StoDistante' (‘estou a manter a minha distância’), e é uma instalação temporária do Caret Studio, que pretende com isto ajudar as pessoas a passear pela praça central da cidade em segurança.

Photograph: Francesco Noferini

Os mais pequenos já começaram a usar a grade como um parque infantil socialmente distante, enquanto os idosos param para conversar de um quadrado para o outro. Os designers por trás desta instalação dizem que à medida que as regras de distanciamento comecem a ser levantadas, a cidade planeia usar o StoDistance para ajudar a manter o distanciamento em eventos ao ar livre como serviços religiosos ou sessões de cinema. Quando a indicação de 1,8 metros de distância for oficialmente levantada, a tinta será removida.

Photograph: Francesco Noferini

No que toca a instalações de saúde pública esta é, certamente, das mais fotogénicas que já vimos. Não era nada mal pensado vermos este tipo de obras de arte surgir num quadrado perto de nós.

Photograph: Francesco Noferini

Leia também:

+ Vai ser criada uma série de parques flutuantes em Copenhaga

+ Este restaurante de Amesterdão vai abrir com cápsulas privadas para refeições com distanciamento social

Share the story