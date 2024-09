Estas malas são dignas de museu. Agora, pode vê-las expostas no Colombo

Depois de percorrer vários museus por todo o mundo, a exposição “Carry Me - 100 Anos de Malas” chegou a Lisboa. Chanel, Gucci, Dior e Hermès são algumas das marcas presentes nesta exposição, que reflecte a história deste acessório de moda na sociedade ocidental, montada na praça central do Colombo. Com entrada livre, até dia 25 de Outubro, terá ainda quatro visitas guiadas, igualmente gratuitas.

DR

A exposição conta a história da mala desde 1920 até aos dias de hoje, numa estrutura semelhante à de uma galeria de arte. Os visitantes podem ver de perto exemplares de marcas de luxo como Chanel, Prada, Jacquemus e Gucci, divididos quatro núcleos. O primeiro segue o mote “Nova Mulher, Novas Ideias”, enquanto que o seguinte tem o título “Novo Visual”. O terceiro núcleo está dividido em duas décadas: a “Do Mau Gosto” e a “Dos Yuppies”. O último incide sob o tema da digitalização – “A Digitalização Transforma o Mundo”. Além disso, dá a conhecer a evolução do seu design e as personalidades que popularizaram cada um dos modelos icónicos. É o caso de Kelly, a mala Hermès popularizada por Grace Kelly, ou da Chanel 2.55, um símbolo de elegância intemporal.

A primeira visita guiada acontece já este domingo, 15 de Setembro, pelas 11.00 e, mediante inscrição no site do Colombo, tem um limite de 20 participantes. Importa também mencionar que cada pessoa pode reservar até quatro vagas. A seguinte será ainda no mesmo mês, dia 28, sábado, pela mesma hora. Já em Outubro, também às 11.00, terão lugar nos dias 13 e 25.

DR

Com curadoria de Marjo Riitta Saloniemi, Günther Fulterer e Alex Susanna, a exposição é apresentada através de um projecto arquitectónico concebido pelo Diogo Aguiar Studio. Já o conceito criativo e a produção executiva ficaram a cargo da State of the Art (SOTA) e a direcção criativa multimédia foi assumida pela We Are Interactive.

Centro Colombo (Colégio Militar/Luz). Seg-Dom 10.00-00.00. Até 25 Out. Entrada livre

