Estas máscaras portuguesas têm forros amigos da maquilhagem

Usar maquilhagem com máscara pode ser uma dor de cabeça, só pelo simples facto de o tecido ficar manchado. A marca portuguesa de máscaras sociais Trama, lança agora uma máscara make up friendly, que permite escolher o forro da mesma consoante a tonalidade da base e, assim, evitar manchas.

A Trama surgiu pelas mãos de três amigas ainda durante o período de confinamento para dar resposta à procura massiva de máscaras sociais. Agora, a pensar na maquilhagem que muita gente deixou de usar porque mancha a máscara, as fundadoras da marca lançam a primeira opção amiga da maquilhagem.

É uma versão composta por um forro 100% algodão, disponível em três tons, de forma a permitir combinar com a cor da base ou bronzer utilizado. Por isso, além de poder escolher o padrão exterior, pode optar por estes forros especiais e adaptar à sua cor, sendo que o valor oscila entre os 7€ e os 10€, consoante o modelo escolhido.

“A verdade é que sentimos que mais do que personalizar, a esta altura fazia sentido criar um produto que pudesse responder a outras vontades do público, como a de usar maquilhagem”, refere Sofia Ferreira, representante da TRAMA, em comunicado. “Quem gosta usa sempre, independentemente da altura do ano, e por isso era urgente criar uma solução confortável e ecológica, que desse resposta a esta necessidade”, conclui.

As máscaras são feitas artesanalmente e em algodão com espaço para colocar filtro TNT, contando agora já com mais de 70 padrões diferentes, do animal print às flores, das riscas às bolinhas, ou mesmo cores sóbrias para quem quer passar despercebido. Por serem personalizáveis e adaptadas a cada encomenda, a clientela pode ainda escolher o formato das máscaras, que podem assumir o modelo das pregas ou o ergonómico.

As encomendas são feitas através da página de Instagram da marca, onde são divulgadas semanalmente as novidades e os novos padrões.

