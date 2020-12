Estas obras de arte a preços de amigo dão Má Impressão

As obras estão à venda no Maus Hábitos, mas na impossibilidade de ir ao Porto estão também na loja online.

Sim, são obras que dão Má Impressão, mas nada que não se resolva com uma explicação. O Maus Hábitos e a sua associação cultural, a Saco Azul, voltam a dar as mãos para lançar a primeira remessa do projecto Má Impressão – risografias de artistas que estão à venda por preços acessíveis.

Para dar continuidade ao estímulo da criação e colaboração artística, coisa que o Maus Hábitos tem feito ao longo das quase duas décadas de existência, o espaço portuense lançou no início do mês o mais recente projecto Má Impressão. Com ele, e com a ajuda dos curadores e artistas Miguel Januário e João Baeta, querem “iniciar uma ponte entre a comunidade artística e o seu público, tornando possível o acesso a obras de arte com preços reduzidos”, pode ler-se no comunicado.

À venda estão assim 14 risografias de 14 artistas, assinadas, e a um preço reduzido. Esta é apenas a primeira remessa, à qual a associação pretende juntar mais obras e artistas. As risografias estão à venda no local, e em exposição no Salão Nobre do Maus Hábitos, e na loja online do espaço.

Cada um dos trabalhos tem uma edição de 50 exemplares numerados e assinados pelo autor, à venda por 40€. Há ainda dez provas de artista de cada obra, que custam 60€. Jana Rata, Esgar Acelerado, ±MaisMenos±, Isaque Pinheiro, João Fonte Santa, Pedro Pousada, Miguel Palma, Sebastião Resende, Alice Geirinhas, João Baeta, João Pedro Trindade, Heitor Alvelos, Sara & André e Ângelo Ferreira de Sousa são os artistas com trabalhos escolhidos nesta primeira remessa de Má Impressão.

O projecto surge também para dar mais um passo na luta pela sobrevivência desta casa tão querida da cidade do Porto e também pela própria cultura, num momento delicado pelo qual o sector atravessa.

