A paisagem e o ambiente são importantes quando se trata de uma grande praia, mas quando se vai ao fundo da questão, há realmente muitos factores a considerar para maximizar a sua viagem à beira-mar.

O Telegraph publicou recentemente a sua análise das melhores praias do mundo, que incluía recomendações relativas ao ambiente, ao pôr-do-sol e às famílias. Agora, a plataforma de seguros de viagem Quotezone propôs-se a encontrar as melhores praias da Europa.

A plataforma avaliou factores como a temperatura média do mar em Junho, as temperaturas máximas no Verão, o número de críticas de cinco estrelas, o custo diário da estadia nas proximidades e a altura típica das ondas.

O primeiro lugar é ocupado pela praia de Nissi, uma deslumbrante extensão de areia branca e águas cristalinas em Ayia Napa, Chipre. Conhecida como um local com muitos bares e festas na praia, Nissi também é óptima para os banhistas, uma vez que a temperatura média é de 30,5ºC e a temperatura do mar é de 24,4ºC. Esta praia também tem 4334 avaliações de cinco estrelas – claramente faz um bom trabalho!

Em segundo lugar está a praia de Mellieha, em Malta, onde a temperatura média é de 29,2ºC, um pouco mais confortável, e as ondas são mais baixas, com 0,13 metros, em comparação com os 0,25 de Nissi. Em terceiro lugar ficou a praia de Portoroz, na Eslovénia, que tem apenas 148 avaliações de cinco estrelas, mas é o destino mais barato da lista, com uma estadia de uma noite a custar cerca de 93 euros.

Estas são as 10 melhores praias da Europa, segundo a Quotezone

Praia de Nissi, Ayia Napa, Chipre Praia da Baía de Mellieha, Malta Praia de Portoroz, Eslovénia Praia de Elafonissi, Creta, Grécia Zlatni Rat, Croácia Praia de La Pelosa, Sardenha, Itália Praia da Falésia, Algarve, Portugal Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Espanha Praia de Bournemouth, Inglaterra Plage de Palombaggia, Córsega, França

A vida é uma praia

Há muitas coisas que contribuem para fazer de uma praia óptima, desde a areia mais branca até à água mais azul. Mas para obter mais conselhos dos especialistas, a Time Out tem listas das melhores praias dos EUA, do Reino Unido, da Europa e do mundo.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Esta cidade europeia foi nomeada o melhor destino do mundo para viajar sozinho

+ Esta região espanhola paga-lhe 15 mil euros para se mudar para lá