Estas são as cidades mais caras para arrendar na Europa

O custo de vida na Europa varia muito de um sítio para o outro – em algumas cidades, pode estar a pagar metade de salário mensal por um jantar fora, enquanto noutras uma garrafa de cerveja lhe custará menos de um euro.

Mas a renda é normalmente um bom indicador do preço de uma cidade, e um novo estudo revela quais as localidades europeias com os custos mais elevados. A cidade mais cara para arrendar na Europa é Londres. Londres. Um choque.

É verdade, de acordo com a euronews e a Rightmove, a renda média em Londres subiu para uns impressionantes 3220 euros por mês – mais 2,5% do que no ano passado. Não é de admirar que tantas pessoas estejam a tomar conta de animais e a subarrendar para equilibrar as contas.

Em segundo lugar está Amesterdão, onde, segundo o Statista, um apartamento mobilado com um quarto custa 2275 euros por mês. As cidades neerlandesas estão em grande destaque nesta lista, com Roterdão, Haia e Utrecht também no top 10.

As cidades mais caras para arrendar na Europa

Londres, Reino Unido: 3220 euros Amesterdão, Países Baixos: 2275 euros Roma, Itália: 2000 euros Paris, França: 1862 euros Roterdão, Países Baixos: 1795 euros Haia, Países Baixos: 1790 euros Munique, Alemanha: 1770 euros Utrecht, Países Baixos: 1746 euros

Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook