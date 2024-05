Estas são as cidades mais inteligentes do mundo

O Índice de Cidades Inteligentes do Institute for Management Development revelou quais os destinos com melhor tecnologia, infra-estrutura e serviços.

Quando se ouve falar em “cidade inteligente”, imagina-se um lugar conhecido por universidades de renome ou pelas indústrias inovadoras. No entanto, o índice desenvolvido pelo Institute for Management Development (IMD), o Smart City Index, aborda a questão de forma um pouco diferente.

Este estudo avalia as “percepções dos residentes sobre questões relacionadas com as estruturas e as tecnologias disponíveis nas suas cidades”. Por “estruturas” referem-se à infra-estrutura; e por “tecnologia”, à tecnologia e aos serviços. As cidades são então avaliadas em termos de saúde e segurança, mobilidade, actividades, oportunidades e governação.

Para o ranking de 2024, foram analisadas 142 cidades. Então, qual é a cidade mais inteligente do mundo? Pela quarta vez consecutiva, é Zurique. A cidade suíça destaca-se em particular pela a oferta de transportes públicos, pelo saneamento básico, a educação e a segurança pública, embora esteja confortavelmente acima da média em todos os factores.

Oslo ficou em segundo lugar, também pela quarta vez, destacando-se especialmente pela mínima congestão de tráfego e pelos espaços verdes. A capital australiana, Camberra, ficou em terceiro lugar, graças à baixa poluição do ar e ao facto de ser percebida como um ambiente acolhedor para minorias. Lisboa caiu para o 108.º lugar do Smart City Index.

As cidades mais inteligentes do mundo

Zurique, Suíça Oslo, Noruega Camberra, Austrália Genebra, Suíça Singapura Copenhaga, Dinamarca Lausanne, Suíça Londres, Reino Unido Helsínquia, Finlândia Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

