Estes são os países mais acolhedores da Europa para pessoas LBGTQ+

O índice anual do Rainbow Map analisa tudo, desde os direitos dos casais do mesmo sexo até ao reconhecimento legal de género em países de toda a Europa.

Verificar se um país tem políticas públicas mais amigáveis para pessoas da comunidade LGBTQ+ é tão essencial para alguns viajantes quanto levar o passaporte. Claro que fabulosas e cintilantes celebrações de orgulho LGBTQ+ podem ser um bom indicador, mas um pouco mais de informação nunca fez mal a ninguém, certo?

Para perceber quais são os melhores e mais acolhedores destinos para viajantes LGBTQ+, a ILGA-Europe, uma organização LGBTI, lançou a 16.ª edição do seu índice anual, o Rainbow Map. Este é elaborado a partir de uma análise abrangente de dados distribuídos por sete categorias, e cada país recebe uma pontuação geral com base em cada uma delas.

As categorias são: igualdade e não discriminação, família, crime de ódio e discurso de ódio, reconhecimento legal de género, integridade corporal intersexo, espaço na sociedade civil, e asilo.

Então, qual é o país da Europa mais acolhedor para pessoas LGBTQ+? Tendo em conta que todos os anos tem uma fantástica celebração do EuroPride, não surpreende que, pela nona vez consecutiva, esse país seja Malta. A Islândia subiu três posições para o segundo lugar este ano e, graças à sua proibição das práticas de conversão, a Bélgica ficou em terceiro.

Grécia, Alemanha, Islândia, Estónia e Liechtenstein registaram os maiores saltos do índice: Estónia e Grécia alteraram as suas leis para permitir que casais do mesmo sexo possam casar e adoptar, e o Liechtenstein alterou a leis de adopção para incluir casais gay também.

No outro extremo da escala, a Rússia proibiu as práticas de reconhecimento legal de género e ocupa o último lugar do Rainbow Map.

Estes são os países mais acolhedores da Europa para pessoas LGBTQ+

Malta Islândia Bélgica Espanha Dinamarca Finlândia Grécia Luxemburgo Noruega Portugal

Estes são os países menos acolhedores da Europa para pessoas LGBTQ+

Rússia Azerbeijão Turquia Arménia Bielorússia Mónaco San Marino Polónia Ucrânia Roménia

Pode explorar e ler mais sobre o Rainbow Map aqui.

