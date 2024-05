Estas ruas foram eleitas as mais bonitas do mundo

De Paris e Quioto a Bruges e Buenos Aires, estas são as ruas mais encantadoras do planeta, segundo a Condé Nast Traveller. Águeda e Lisboa estão na lista.

Na Time Out, somos grandes fãs da vida nas ruas – é por isso que publicamos uma grande lista das ruas mais cool do mundo todos os anos. E se for uma rua bonita? Ainda melhor.

A revista de viagens Condé Nast Traveller listou 71 das ruas mais bonitas do planeta. Algumas são todas em paralelo e casas coloridas, outras têm uma arquitectura ousada, e outras ainda têm uma linda fileira de árvores em flor.

Ocupando o primeiro lugar como a rua mais bonita do mundo estão os becos e vielas que compõem o Centro Histórico de Colmar, em França. A arquitectura local apresenta casas de madeira pintadas com cores vibrantes, pequenas pontes e barcos ao longo do canal – uma paisagem realmente muito bonita.

Mas a lista não se resume ao charme de uma vila de conto de fadas. As ruas de Setenil de las Bodegas, uma pequena cidade entre Sevilha e Málaga, apresentam lindas casas impecavelmente brancas, que se destacam por estarem construídas nas formações rochosas da região. O Túnel Tohid em Teerão também surge na lista, com a sua arquitectura simétrica e vistas das montanhas que formam uma rua bastante impressionante.

DR Ascensor da Bica

Na lista completa, há entradas do Reino Unido, Singapura, Tunísia, Coreia do Sul ou Vietname, mas aqui estão as primeiras 30 da lista, onde se encontram em quarto lugar as ruas de Águeda, com os seus guarda-chuvas coloridos, e em 27.º a Rua da Bica de Duarte Belo, em Lisboa, com o seu histórico e muito fotografado elevador.

As ruas mais bonitas do mundo, segundo a Condé Nast Traveller

Ruas do Centro Histórico de Colmar, França Brunngasse, Brienz, Suíça Setenil de las Bodegas, Espanha Ruas de Águeda, Portugal Washington Street, Brooklyn, Nova Iorque, EUA Rua do Bom Jesus, Recife, Brasil Rue de l’Abreuvoir, Paris, França Ruas de Mykonos, Grécia Ruas de Pretória, África do Sul Rue du Petit Champlain, Quebec City, Canadá Rua Jinli, Chengdu, China Rua Aldama em San Miguel De Allende, México Rua Zrínyi Utca, Budapeste, Hungria Túnel Tohid, Teerã, Irão Ruas de Bruges, Bélgica Ruas de Burano, Itália Tetsugaku no michi, Kyoto, Japão Gamla Stan, Estocolmo, Suécia Shambles, York, Inglaterra Calleja de las Flores, Córdoba, Espanha La Boca, Buenos Aires, Argentina Lombard Street, San Francisco, California Parque Central, Havana, Cuba Ruas de Chefchaouen, Marrocos Floresta de Bambu de Arashiyama, Quioto, Japão Bica, Lisboa, Portugal Centro Histórico de Jerez de la Frontera, Espanha Avenida das Cerejeiras, Bona, Alemanha Ruas da Cidade Velha, Lijiang, China

Para ver a lista completa, pode espreitar o site da Condé Nast Traveller. Se quiser alargar o espectro e passar das ruas aos bairros, também tem a nossa lista dos bairros mais cool do mundo.

+ Este país foi votado o mais bonito do mundo