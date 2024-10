Estas são as melhores universidades do mundo para 2025, segundo ‘The Times’

Se está a pensar numa candidatura à universidade, é provável que alguém com mais de 40 anos lhe diga que os próximos tempos “serão os melhores anos da sua vida”. E, claro, pode ser muito divertido, mas não há necessidade de entrar em pânico com essa expectativa (ligeiramente ridícula) – basta fazer a sua pesquisa e seguir o seu instinto.

Para tornar o processo de candidatura mais simples, o Times Higher Education publica anualmente uma lista das melhores universidades do mundo. O ranking é construído a partir de uma avaliação exaustiva de mais de duas mil instituições em 155 países – e a última edição de 2025 já cá canta.

A lista é dominada por instituições americanas, que ocupam sete dos dez primeiros lugares. As outras três posições são ocupadas por universidades britânicas, com Oxford a ganhar o título de melhor universidade do mundo em 2025. Cambridge e o Imperial College London são as outras duas entradas no top 10 – pode ler tudo sobre cada instituição britânica incluída no ranking de 200 instituições aqui.

Em segundo lugar está o MIT (que encabeçou este ranking), e em terceiro lugar está Harvard (que liderou este ranking). Veja o resto da lista abaixo.

Estas são as melhores universidades do mundo

Universidade de Oxford

Instituto de Tecnologia de Massachusetts

Universidade de Harvard

Universidade de Princeton

Universidade de Cambridge

Universidade de Stanford

Instituto de Tecnologia da Califórnia

Universidade da Califórnia, Berkeley

Colégio Imperial de Londres

Universidade de Yale

ETH Zurique

Universidade de Tsinghua

Universidade de Pequim

Universidade de Chicago e Universidade da Pensilvânia

Universidade Johns Hopkins

Universidade Nacional de Singapura

Universidade de Columbia e Universidade da Califórnia, Los Angeles

Universidade de Cornell

Universidade de Toronto

UCL e Universidade de Michigan-Ann Arbor

Universidade de Carnegie Mellon

Universidade de Washington

Mais sobre ensino superior na Time Out

Já falámos sobre os rankings do QS Top Universities e do Academic Ranking of World Universities, pois sabemos que escolher a universidade para onde ir é uma decisão muito difícil. Depois, temos os resumos dos campus mais bonitos do planeta e das melhores cidades para ser estudante – porque a vida não é só estudar, certo?

