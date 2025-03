Estas são oficialmente as cidades com mais sol na Europa

Para quem vive no hemisfério norte, a Primavera chegou (finalmente), trazendo consigo temperaturas amenas e longos finais de tarde. No entanto, o verdadeiro calor do Verão ainda está a alguns meses de distância, pelo que é uma boa altura para acumular alguma vitamina D – e graças a um novo estudo da plataforma Holidu, sabemos agora quais são os melhores locais.

O estudo analisou os dados da World Weather Online para encontrar as cidades europeias que apanham mais sol. No topo da lista está Cartagena, no Sudeste de Espanha. De acordo com o estudo, esta cidade portuária tem uma média de 283 horas de sol por mês, ou seja, quase 12 dias inteiros, e uma temperatura média mensal de 19,1º Celsius, com um pico de cerca de 29º C em Julho e Agosto.

Talvez sem surpresa, Espanha ocupa os cinco primeiros lugares e 11 dos 20 primeiros no total, com Alicante e Málaga a completarem o pódio. Uma regista cerca de 279,6 horas de sol por mês e a outra vem logo atrás com 279,3.

Destinos em Itália, Grécia e França também entraram na lista; veja abaixo o resumo dos 20 melhores. Ah, e veja também as melhores praias da Europa aqui.

Estas são as 20 cidades mais soalheiras da Europa

Cartagena, Espanha, 283 horas de sol Alicante, Espanha, 279,6 Málaga, Espanha, 279,3 Múrcia, Espanha, 277 Granada, Espanha, 274,4 Catânia, Itália, 273,7 Sevilha, Espanha, 273,4 Córdova, Espanha, 268,2 Marselha, França, 266,1 Madrid, Espanha, 265,4 Saragoça, Espanha, 264,5 Atenas, Grécia, 261,6 Palma de Maiorca, Espanha, 259 Nice, França, 252,5 Santa Cruz de Tenerife, Espanha, 251,1 Bari, Itália, 248,9 Roma, Itália, 247,5 Palermo, Itália, 247,4 Montpellier, França, 247,1 Nápoles, Itália, 242,9

