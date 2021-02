Este ano, a folia do Carnaval de Estarreja acontece online

É um dos mais antigos cortejos carnavalescos do país, com origens no início do século XX. Mais de 100 anos depois, o Carnaval de Estarreja faz-se online.

Em 1903, a imprensa anunciava pela primeira vez a realização da Batalha das Flores, um cortejo de carros alegóricos que animava as ruas de Estarreja com mensagens de sátira social. É esta a origem do Carnaval de Estarreja, um dos mais conhecidos cortejos do país que agora também batalha, mas contra a pandemia.

Por isso mesmo, o cortejo não vai sair à rua, mas o município divulgou uma programação online, que chega acompanhada de uma campanha de sensibilização protagonizada pela mascote Lókas. “A pandemia Covid-19 impede os foliões de saírem à rua e o melhor espectáculo de Carnaval ao vivo e a cores fica em suspenso. Mas não poderíamos deixar passar em branco esta marca identitária e cultural do nosso território. Queremos que os estarrejenses vivam esta época tão significativa para toda a comunidade no conforto da sua casa. Vamos levar o Carnaval até às pessoas através das plataformas online do Carnaval e do Município”, anunciou Isabel Simões Pinto, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Estarreja.

A partir de 5 de Fevereiro pode-se ligar Facebook e ao Instagram do Carnaval de Estarreja para celebrar a efeméride, mas a partir de casa. Em Estarreja ou em qualquer parte do mundo. Esta sexta-feira, pelas 21.30, a programação abre com a exibição do DVD Carnaval 2020, que inclui os melhores momentos da última edição e que fica disponível até 16 de Fevereiro.

A 6 de Fevereiro assista, à mesma hora, ao lançamento do jogo A Lókas no Espaço - Vai-te COVID, com os Reis de Palmo e Meio. Inspirado nos jogos arcade, a mascote do Carnaval terá por missão sensibilizar os mais novos e as suas famílias para a importância de usar máscara, de lavar as mãos e do distanciamento social.

A programação completa pode ser consultada aqui e inclui desfiles, concertos, conversas e a transmissão do Grande Corso 2020.

