Este ano pode sambar no Carnaval do Rio com a ajuda da Airbnb

Pela primeira vez, em mais de um século, todas as celebrações de Carnaval foram suspensas no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades brasileiras. Para assinalar a data, o Airbnb acaba de lançar uma nova colecção de experiências online, que promete dar vontade de marcar viagem para o Brasil num futuro próximo (esperamos todos). De aulas de samba até uma imersão em capoeira, não faltam propostas para todos os gostos e feitios.

Está pronto para festejar o Carnaval em segurança e sem sair de casa? Entre as diferentes experiências disponíveis, há vários ateliers para ficar a saber tudo sobre a tradição carnavalesca do Brasil, os segredos da bossa nova (desde 10€), como fazer a caipirinha perfeita (desde 10€) e até aprender uns passinhos de samba com a Rainha da Bateria (desde 12€), a professora Carla, que faz parte da escola vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro de 2020.

Se preferir, poderá tentar aprender a tocar instrumentos de samba (desde 8€) com o mestre da bateria da escola de samba Grande Rio. Nesta oficina, terá ainda a oportunidade de ver uma linha de produção de carros alegóricos e fantasias para o grande desfile, bem como conhecer a história da Tia Ciata, mãe do samba.

Para explorar todas as propostas temáticas, basta consultar o site dedicado às Experiências Online do Airbnb, que foram lançadas em todo o mundo, pela primeira vez, em Abril de 2020, para combater o isolamento social provocado pela actual situação pandémica.

