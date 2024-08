Este ano, a Noite da Literatura Europeia acontece no Outono

Costuma acontecer por volta de Junho, mas este ano a Noite da Literatura Europeia acontece no segundo sábado de Outubro, dia 12, e terá lugar na zona de Carnide, em vários espaços, alguns até improváveis, que nem sempre estão acessíveis ao público. Poderá contar com leituras encenadas de obras que vão do romance à poesia, do teatro à banda desenhada.

Com uma duração de dez a 15 minutos, as sessões vão decorrer até às 23.30 em espaços diversos, como já é costume. Dos 18 países representados, há dois – Bélgica e Dinamarca – que se estreiam na Noite da Literatura Europeia. O programa completo ainda não está disponível, mas estão previstas dez sessões, que incluem a leitura e a encenação por actrizes e actores, programadas para se repetirem de meia em meia hora ao longo da noite.

Este ano, em consequência de uma parceria com a Europa Criativa, a experiência estará também disponível para os visitantes com deficiências auditivas, através de um percurso com sessões acompanhadas de interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A iniciativa nasceu em Praga, em 2006, e rapidamente começou a invadir outros países da rede de Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia. A primeira edição portuguesa, em Lisboa, remonta a 2013. Desde então, o evento realiza-se a cada ano numa zona diferente da cidade.

