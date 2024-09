"No próximo sábado, dia 28, fazemos anos outra vez" – a frase, publicada no Instagram, lança o mote para as celebrações. Este ano, o Lux Frágil, emblemática discoteca lisboeta inaugurada em 1998, convida a cidade a juntar-se à sua festa de aniversário, ocasião habitualmente reservada a convidados. É este sábado, como informa o edital, e as portas abrem às 18.00. Os primeiros 400 a fazerem fila à porta – outra imagem indissociável do Lux – têm livre acesso ao interior. Os restantes terão de pagar bilhete para entrar.

A festa arranca com DJ set do canadiano Caribou no piso inferior, a partir das 19.00 e até às 23.00, hora em que os 400 felizes contemplados podem subir ao piso de cima e aproveitar a festa que, por lá, também já vai ter começado, com DJ Glue e Shaka Lion, Joaquim Quadros & Afonso, DVDE, Zopelar e Maki.

Haverá música para alimentar o espírito, mas também ingeríveis para quem ninguém fique de estômago vazio. As bebidas, como de costume, ficam a cargo dos bares de serviço. "Não queremos que o Lux encha com as pessoas seleccionadas à porta, queremos simplesmente que encha com aquelas que seleccionaram o Lux para passar a noite de sábado, as que quiserem vir aos nossos anos", pode ainda ler-se na publicação feita na última quarta-feira.

No piso inferior, a festa conta ainda com José Acid, Carista Salbany e DVS1 house set no alinhamento. No terraço, há Mel, DJ Al e Viscontis para ouvir e dançar. A noite só acaba na manhã seguinte, às oito de domingo. Feitas as contas, vão ser 14 horas de festa de aniversário.

Avenida Infante D. Henrique, Cais da Pedra, Armazém A. Sáb 18.00-08.00 (Dom)

+ Munique aqui tão perto: Algés recebe festa da cerveja e da gastronomia alemã