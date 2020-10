Este ano, o Oktoberfest festeja-se no Delirium Café

O Delirium Café, um dos bares com maior oferta cervejeira em Lisboa, vai festejar o Oktoberfest durante todo o mês. Apesar de a festa original em Munique ter sido cancelada devido à pandemia, a cultura alemã continuará a ser celebrada em Lisboa com três cervejas alemã: a Paulaner, Spaten e Löwenbrau.

Além da lista de cervejas, haverá pratos inspirados na gastronomia germânica. O eisbein, um pernil de porco à moda alemã com salada de batatas e chucrute, a weisswurst, uma salsicha branca com chucrute roxo e salada de batatas, e um wienel schntizel, um panado de porco com salada coleslaw e batatas wedges serão algumas das sugestões. Para sobremesa há um apfelstrudel, um strudel de maçã com chantilly.

Inaugurado em 2017, o Delirium Café é o único restaurante da cervejeira belga na Península Ibérica, tendo mais de 35 torneiras e 150 variedades de cerveja engarrafada.

Calçada Nova de São Francisco, 2A (Baixa-Chiado). 21 346 0920. Seg-Dom 16.00-01.00.

