Este ano, o Pai Natal do Centro Colombo só aceita videochamadas

Tal como a maioria dos portugueses, o Pai Natal do Centro Comercial Colombo está em teletrabalho até 24 de Dezembro. Para conversar com o velhinho das barbas brancas, basta agendar uma videochamada.

Num ano particularmente difícil, o Centro Comercial Colombo decidiu enviar o seu Pai Natal para casa, seguindo a norma do teletrabalho obrigatório como manda o Governo, mas arranjou forma de garantir o habitual encontro mágico desta altura do ano em total segurança. Como manda a tradição, as famílias – e em especial os mais novos – vão poder falar com o velhinho das barbas brancas sobre os seus desejos natalícios, mas agora à distância de uma videochamada.

Durante a semana, o Pai Natal vai estar disponível para conversas ao final da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é mais alargado. Para agendar, basta aceder à página de reservas online. Após a marcação do encontro virtual, receberá um código e uma senha para aceder à videochamada, através de Google Meet, no dia e hora seleccionados.

Com cenários criados pelo colectivo Oskar & Gaspar, será fácil relembrar a casinha mágica do Pai Natal, onde os visitantes são recebidos habitualmente. Mas há mais. A Hora do Conto também regressa este ano, em formato digital, nos dias 28 de Novembro e 5, 12 e 19 de Dezembro, sempre às 20.15, em directo na página de Facebook do centro comercial.

Até lá, as famílias podem já começar a divertir-se em conjunto, com um desafio especial. No site do Centro Colombo, vão estar disponíveis, em breve, 24 peças de “paper toy”, que poderá imprimir e personalizar, criando verdadeiras obras de arte natalícias. E, entre muitas outras propostas, haverá também um calendário de promoções de Natal. É estar atento.

