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Este café em Picoas agora tem um brunch só para cães

O Hygge Kaffe juntou-se à Lily’s Kitchen para lançar um menu exclusivo para cães, que pode ser consumido no local ou levado para casa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Brunch para cães do Hygge
DR | O Hygge Kaffe juntou-se à Lily’s Kitchen para lançar um menu exclusivo para cães.
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Bone Appétit – assim se chama o novo menu de brunch do Hygge Kaffe. É exclusivo para cães e conta com uma selecção de refeições húmidas e snacks da Lily’s Kitchen, uma marca internacional de alimentação premium para animais de companhia.

O menu inclui desde entradas, como mini-salsichas de pato e veado (3,50€), até pratos principais, como borrego com vegetais e mirtilos (2€) ou frango com todos os acompanhamentos (2,50€). Sem esquecer, claro, as sobremesas: snacks dentários e natas de aveia batidas com óleo de coco (1€ cada).

“Para o Hygge Kaffe, que sempre acolheu animais de companhia, esta parceria reforça o seu posicionamento pet-friendly e responde a uma realidade cada vez mais presente: os cães fazem parte da família, o que também se reflecte nos momentos à mesa”, lê-se em comunicado sobre o brunch, que está disponível no espaço do Hygge, em Picoas.

Rua Tomás Ribeiro, 95B (Picoas). Seg-Dom 08.00-19.00

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