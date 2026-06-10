Este café em Picoas agora tem um brunch só para cães

O Hygge Kaffe juntou-se à Lily’s Kitchen para lançar um menu exclusivo para cães, que pode ser consumido no local ou levado para casa.

Bone Appétit – assim se chama o novo menu de brunch do Hygge Kaffe. É exclusivo para cães e conta com uma selecção de refeições húmidas e snacks da Lily’s Kitchen, uma marca internacional de alimentação premium para animais de companhia.

O menu inclui desde entradas, como mini-salsichas de pato e veado (3,50€), até pratos principais, como borrego com vegetais e mirtilos (2€) ou frango com todos os acompanhamentos (2,50€). Sem esquecer, claro, as sobremesas: snacks dentários e natas de aveia batidas com óleo de coco (1€ cada).

“Para o Hygge Kaffe, que sempre acolheu animais de companhia, esta parceria reforça o seu posicionamento pet-friendly e responde a uma realidade cada vez mais presente: os cães fazem parte da família, o que também se reflecte nos momentos à mesa”, lê-se em comunicado sobre o brunch, que está disponível no espaço do Hygge, em Picoas.

Rua Tomás Ribeiro, 95B (Picoas). Seg-Dom 08.00-19.00

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