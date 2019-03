Este Carnaval aprenda a camuflar-se no Jardim Zoológico

Sabia que na natureza manter-se seguro de predadores pode ser bastante desafiante? Para comemorar o Carnaval, o Jardim Zoológico propõe uma aventura em família que desvendará os mistérios da camuflagem no reino animal.

Neste Carnaval, a “arca de Noé” lisboeta convida miúdos e graúdos para um peddy-paper, onde serão desvendadas estratégias de camuflagem usadas por várias espécies. Para dar início à actividade e abraçar o espírito festivo, os visitantes também vão ter a oportunidade de se transformar por um dia no seu animal preferido, com a ajuda de uma pintura facial.

Após as bilheteiras, será entregue um passaporte, para usar como guia das várias instalações. As pinturas faciais têm início às 10.00, enquanto o peddy-paper terá dois momentos, das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 17.00. No final, deverá ser apresentado o passaporte preenchido para se habilitar ao prémio final.

Para além da actividade programada para 5 de Março, o Jardim Zoológico oferece – de 4 a 6 Março – uma entrada a uma criança até aos 12 anos, desde que integralmente mascarada, na compra de dois bilhetes de adulto. Será ainda possível usufruir de 10€ de desconto no apadrinhamento de um animal.

