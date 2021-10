Este ciclo de solos no São Luiz é também um arquivo

Tiago Vieira, Maria Duarte e João Rodrigues, Odete, Carlota Lagido, Rita Só e Mónica Calle, Sónia Baptista e Tiago Barbosa são os artistas reunidos em Recuperar o Corpo, um ciclo de solos programado por Miguel Bonneville no São Luiz Teatro Municipal que arranca este sábado, prolongando-se até Novembro. O projecto começou a germinar “com a ideia de construir um arquivo pessoal de artistas”, artistas esses que vão estando mais à margem dos circuitos institucionais.

“A minha primeira ideia foi a de criar um site, uma vez que seria a forma mais imediata de o fazer com poucos meios”, conta Miguel Bonneville. Além da vontade de manter estes criadores “fora de uma determinada obscuridade”, este projecto começou também “como uma forma de combater a dificuldade que existe em fazer circular espectáculos – o que os torna ainda mais efémeros – e, consequentemente, ter informações sobre esses espectáculos e sobre os artistas que os criam”, explica o artista e performer. Começou como uma forma de combater a resistência obstinada em inscrever mais do que alguns ínfimos artistas na história de arte deste país.”

Este arquivo acabou por ganhar, também ele, um corpo e concretizar-se em palco. Bonneville procurou congregar estes criadores “sob um tema abrangente”: o do “corpo intérprete-criador, a partir da premissa “de que não há arte sem corpo”. Aqui, há “corpos singulares que são experimentados na primeira pessoa e que procuram sair de uma determinada domesticação”. O corpo do performer, do criador e do espectáculo são “indissociáveis”, sublinha – e, de facto, todos estes solos são importantes janelas para compreender o trabalho de cada um destes artistas, apesar de muitos deles já terem sido criados há vários anos.

Para Miguel Bonneville, os espectáculos a solo foram sempre aqueles que mais o marcaram. E estes, diz, foram alguns dos que deixaram “uma marca profunda” na sua forma de “pensar, sentir, criar”. “Há neles qualquer coisa de heróico – tanto de corajoso como de escandaloso – e qualquer coisa de íntimo. Aquilo que me toca particularmente nestes espectáculos é a sua anti-espectacularidade. Não perdem tempo a explicar, e simplesmente são. Não há diferença entre pensamento e acção.” De certa forma, nota o artista, este ciclo pode ser encarado como uma espécie de ramificação de outras peças ou séries que tem criado, como MB#6 ou A Importância de Ser. À semelhança destes trabalhos, Recuperar o Corpo procura estabelecer diálogos, partilhas, fluxos entre artistas, ao mesmo tempo que nutre uma ideia de comunidade. “Não necessariamente uma comunidade em que estejamos todos de acordo ou na qual esteja envolvida uma ideia simplista de caridade, mas uma comunidade na qual cada um não tenha de se reger pelas mesmas normas e, mesmo assim, consiga reconhecer no outro as suas fragilidades.”

E de modo a fortalecer – e a deixar lastro – desta comunidade, este projecto desdobra-se ainda na edição de uma publicação física, composta por entrevistas aos criadores envolvidos. Um arquivo para tentar contornar a efemeridade das artes performativas, mas também para dar a conhecer os métodos de trabalho, os discursos e o pensamento destes criadores. A publicação vai ser apresentada dia 14 de Novembro no São Luiz, acompanhada por uma conversa.

São Luiz – Teatro Municipal. 30 de Out a 14 Nov. Vários horários. 7€

