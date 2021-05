Este domingo há mariscada na Fábrica Musa

Este domingo, a Fábrica da cervejeira Musa transforma-se em cervejaria. Confuso com os termos? A primeira é onde se produz cerveja; a segunda o sítio onde a mesma é consumida e, muitas vezes, posta nas mesas dos comensais ao lado de pratos de mariscos. E é isso mesmo que se passará nas instalações da Musa, em Marvila.

A partir das 14.00, está em marcha a Mariscada com Panaché. O menu, esse, só será divulgado na manhã em questão já que “fica a cargo do mar”, escrevem os cervejeiros nas redes sociais. De resto, prepare-se para “os bichos do mar mais feiosos e deliciosos”, que vão ser os reis da festa.

A dar música estará a Dupla Panaché, composta por Pedro Lima e Francisco Jacob. Para garantir mesa, reserve através do 926 710 072. No final, fica a certeza de lhe chegarem à mesa as toalhitas embebidas numa fragrância de limão para tirar o cheiro do marisco das mãos. Como ditam as regras de uma cervejaria honesta.

