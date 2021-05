New Kids On The Block voltam à carga com refeições ao domingo no Queimado

Durante os próximos quatro domingos, os jovens cozinheiros vão fazer menus especiais no novo Queimado, dentro do Esqina, na baixa lisboeta.

The Kids Are Alright, que é como quem diz, “não estamos a dormir”, diz Pedro Abril, que em Junho de 2020 começou o formato “Friendly Fires”, um ciclo de jantares especiais no Chapitô à Mesa. O sítio agora é outro – vão tomar de assalto a cozinha do novo Queimado, de Shay Ola, dentro do hotel Esqina – mas o conceito é o mesmo, adoptando apenas o novo formato de “brunch all day”.

A primeira “sunday party” é já este domingo, dia 9, a partir das 12.00 até “tarde”, com Tiago Lima Cruz (Shogun), João Francisco Duarte (KAI), Pedro Abril (Shogun, Casa Manjapão), Duda Ferreira (Lupita) e Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico).

O espaço tem zona interior (para a chuva que ameaça dar um ar da sua graça), mas também uma esplanada resguardada.

Tal como acontecia nos jantares Friendly Fire, o menu de cada semana é conhecido no dia anterior. E, também como nesse primeiro ciclo, todas as semanas os cozinheiros rodam, portanto marque na agenda os dias 16, 23 e 30 de Maio.

Garantida está a música com DJs convidados e a animação que o colectivo já apresentou noutros eventos.

As reservas devem ser feitas no site do Queimado.

+ Esplanadas em Lisboa

+ Leia aqui a Time Out Portugal desta semana