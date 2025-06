Este domingo há um arraial com muitos érres a pensar nos mais novos

O ambiente dos Santos continua à solta e antes que o mês de Junho chegue ao fim, há festa rija para os mais novos. A Musa, em Marvila, marcou o Arrrrrrraial dos Pequenitos para domingo, 29 de Junho, a partir das 16.00, e promete muita animação para toda a família – sim, os pais podem contar com cerveja enquanto os miúdos se divertem.

O evento arranca com uma experiência da Oficina Fritta (que tem alguns tês) em que as crianças vão construir um dragão "desafiando as fronteiras entre arte e vida", lê-se no comunicado. Não é preciso preocupar-se com nada: participar é gratuito, não implica inscrição nem há limite de participantes.

Segue-se um DJ set "electrizante": Ana Markl e La Flama enfrentam-se numa batalha musical que vai fazer dançar gente de todas as idades, com hits nostálgicos, cúmbias, reggaeton e temas de desenhos animados.

